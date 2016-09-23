День русского жестового языка отметят в "Кузьминках"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

День русского жестового языка отметят в парке "Кузьминки" 24 сентября. Об этом сообщается на сайте парка.

Для десяти тысяч глухих москвичей этот праздник станет возможностью соприкоснуться с культурой и искусством, адаптированными под их возможности, что в повседневной жизни встречается крайне редко. На главной сцене праздника покажут представления с жестами и пантомимой, а также зрелищный конкурс "Битва жестов".

На территории парка весь день будут проходить квесты и игровые турниры. В рамках образовательной программы фестиваля пройдут встречи с редакторами изданий для глухих, для детей специалисты инклюзивной программы музея "Гараж" проведут мастер-классы. Также маленькие посетители парка увидят "Шоу Ньютона" и смогут полакомиться бесплатным мороженым.