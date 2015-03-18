Форма поиска по сайту

18 марта 2015, 12:46

Город

День поэзии отметят в парке "Кузьминки"

Фото: Михаил Сипко/m24.ru

21 марта с 12.00 до 15.00 в парке "Кузьминки" отметят Международный день поэзии. Гости смогут послушать стихотворения молодых авторов, попробовать себя в конкурсе "Открытый микрофон" и собрать паззл из известных произведений.

В течение всего дня может будет поучаствовать в сборе "поэтического паззла", чтобы вспомнить произведения Александра Блока, Анны Ахматовой и другие. В качестве музыкальной программы в "Беседке" с акустической программой выступят молодые группы.

Поклонникам фотографии будет предложен тематический реквизит. Автор лучшего фото с ним, выложенного в Instagram с хэштегом #parkkuzminki получит специальный приз.

В завершении праздника лучшие чтецы будут награждены специальными подарками от парка.

