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Фестивали

13 августа 2014, 13:08

В парке "Фили" пройдет индийский фестиваль красок Холи

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Фестиваль индийских красок Холи прошел в "Лужниках"

16 августа в парке "Фили" пройдет очередной фестиваль красок Холи. Москвичи смогут принять участие в красочных боях и обсыпать друг друга красками.

Краски не испачкают вашу одежду, так как они изготовлены в Индии из куркумы и сандала. Эти органические порошковые красители абсолютно безопасны для здоровья и легко удаляются.

Оригинальная идея мероприятия принадлежит фестивалю красок Холи – это индийский праздник, проходящий по всему миру. Люди обмазывают все и всех вокруг специальными красками. Их используют как в чистом виде, так и смешивают с водой.

Напомним, предыдущий фестиваль прошел в "Лужниках" 7 июня. В нем приняло участие 80 тысяч человек.

Начало – в 14.00, вход свободный. Стоимость пакета красок – 150 рублей. Вход со своей краской запрещен.

В Индии фестиваль красок Холи связан с приходом весны. Он проходит в течение двух дней в конце февраля-начале марта.

Так как погода весной переменчива и в это время люди часто простужаются, лекари Аюрведы настоятельно рекомендуют обсыпание лечебными порошками трав (ним, кумкум, халди, билва и другими).

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