Пронесшему российский флаг на Паралимпиаде белорусу подарят квартиру

Сотруднику министерства спорта и туризма Белоруссии, пронесшему российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, подарят квартиру. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает "Лента.ру".

Захарова заявила, что квартиру решил подарить "знакомый знакомого", которого восхитил поступок члена белорусской делегации Андрея Фомочкина. Представитель МИД добавила, что сотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии уже приехал в Москву.

Церемония открытия Паралимпиады состоялась 7 сентября на стадионе "Маракана" в Рио. Во время парада сборных-участниц белорусские атлеты прошли с российским флагом

Это было сделано в знак солидарности с российскими паралимпийцами. Спортсмен, несший знамя России, прошел почти четверть круга. Затем у него отобрали триколор.

Решение отстранить россиян в начале августа принял Международный паралимпийский комитет. Оно было вынесено на основании доклада канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В документе говорилось о том, что как минимум 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли за последние четыре года, а виновные никакого наказания не понесли.

Паралимпийский комитет России 15 августа опротестовал это решение в CAS, однако апелляция была отклонена. 29 августа стало известно, что паралимпийцы из России отстранены также и от Игр 2018 года. Кроме того, неделю назад МПК отказал отдельным российским спортсменам в допуске на Игры-2016.

Паралимпиада в Рио прошла с 7 по 18 сентября.

