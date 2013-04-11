Парад мыльных пузырей переедет с Арбата

Фото: ИТАР-ТАСС

Парад мыльных пузырей, традиционно проходивший на Арбате, в этом году будет перенесен на новую пешеходную зону. Ориентировочно он состоится в Москве 2 мая.

"Участники шествия пройдут по Камергерскому переулку - улице Кузнецкий Мост и улице Рождественка", - сообщил организатор мероприятия Михаил Трипольский.

Пока что маршрут шествия официально не утвержден, однако уже известно, что парад начнется в 14.30 и закончится в 18.00.

Парад мыльных пузырей ежегодно с 2006 года собирает в центре столицы творческую молодежь. В этот день принято одевать карнавальные костюмы, дружно радоваться весне и, конечно же, пускать мыльные пузыри. В прошлом году парад прошел 22 апреля, в нем приняли участие около 50 тысяч человек, сообщает РИА Новости.