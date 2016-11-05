Репетиция марша в честь Парада 1941 года началась в Москве

Генеральная репетиция торжественного марша в честь Парада 7 ноября 1941 года началась в столице, передает телеканал "Москва 24".

75 лет назад участники Парада прямо с Красной площади отправлялись на передовую. Исторический проход войск у стен Кремля считается одним из самых символичных моментов великой Отечественной войны. Он поднял боевой дух армии и тех, кто находился в тылу.

В репетиции участвует легендарная историческая техника. Военные машины привезли из музея. Среди раритетов – Катюша Т-34, легкие водоплавающие танки и пушки, броневики, самоходные установки и легковые ГАЗ-67, мотоциклы и даже полевая кухня. Всего в репетиции задействовали 48 единиц техники.

Памятным маршем 7 ноября 2016 года проедут и те модели вооружения, которые шли торжественным строем в том самом Параде в 1941 году, и те, которые стояли на вооружении то время, и даже модели, выпуск которых наладили уже после начала Великой Отечественной.

Главное, по словам организаторов, не историческая достоверность, а память о подвиге, ради которой и устраивается торжественный марш.