В Москве провели панихиду по Игорю Корнелюку и Антону Волошину

В Москве почтили память Игоря Корнелюка и Антона Волошина

На Троекуровском кладбище прошла панихида по журналистам Игорю Корнелюку и Антону Волошину, передает телеканал "Москва 24". Они погибли на востоке Украины при выполнении редакционного задания. Со дня их смерти прошло 40 дней.

Почтить память погибших пришли родственники, друзья и коллеги. Оба журналиста по указу президента посмертно награждены орденами мужества.

Напомним, что 17 июня под Луганском два минометных снаряда разорвались прямо в группе людей, Корнелюк получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Волошина сначала занесли в списки пропавших без вести, затем появились сообщения, что звукорежиссер не пострадал – на его странице в социальной сети появилась запись, что "слухи о его смерти сильно преувеличены". Однако по происшествию суток гибель Волошина была подтверждена – он скончался на месте, получив ранения, несовместимые с жизнью.

Третий из членов съемочной группы – оператор Виктор Денисов – при обстреле не пострадал, он находился на некотором расстоянии от группы.

Кроме того, в ночь на 30 июня погиб оператор Первого канала Анатолий Клян, а 1 июля съемочная группа РЕН ТВ попала под минометный обстрел в Луганской области в районе пропускного пункта "Изварино" на границе с Ростовской областью.

Также под обстрел в Славянске попала съемочная группа Первого канала. Снаряд попал в гостиницу, где остановились журналисты. Репортеры не пострадали.