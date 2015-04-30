В четверг в столице перезахоронят прах князя Николая Романова

Фото: ru.wikipedia.org/Andreykor

В четверг в Москве перезахоронят прах великого князя Николая Романова. Торжественная церемония состоится в часовне Мемориально-паркового комплекса героев первой мировой войны на севере города, сообщает "Интерфакс".

27 апреля прах доставили из Франции на подмосковный аэродром Чкаловский, затем его перевезли в Донской монастырь столицы, где прошла церемония прощания.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, что прах перезахоронят в часовне Спаса Преображения, которая находится в парке Мемориально-паркового комплекса героев первой мировой войны. До этого около 100 волонтеров привели в порядок территорию Братского воинского кладбища и мемориалы в парке.

Великий князь Николай Романов младший - значимая фигура в военной истории. В начале Первой мировой войны, с 1914-го по 1915 год, он был Верховным Главнокомандующим всех сухопутных и морских сил Российской Империи.

В братском некрополе на Соколе похоронены около 17 тысяч человек. В 1930-е года кладбище снесли, а на его месте разбили парк. В последнее десятилетие здесь вновь появились мемориалы и построили часовни.