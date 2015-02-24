В столичных библиотеках проведут выставку книг времен ВОВ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В столичных библиотеках пройдет выставки книг, изданных во время Великой Отечественной войны. Она стартует 26 февраля в библиотеке имени Чернышевского, сообщает Агентство "Москва".

На выставке представят произведения русских классиков, книги по истории и философии, труды по естественным наукам, а также книги по искусству. Всего будет выставлено около 300 экземпляров редких книг.

Затем выставка переедет в другие библиотеки Центрального округа. Посмотреть на редкие издания можно будет в 15 библиотеках центра столицы. В День Победы экспозиция переедет в библиотеку имени Ключевского.

По словам организаторов, в 1941 году книг издавали мало, но уже в 1942 году ситуация изменилась – появились издания Симонова, Когана и Твардовского.

Выставка пройдет в рамках Года литературы и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как меняются столичные библиотеки

Ранее M24.ru сообщало, что Российская государственная библиотека (РГБ) планирует создать в здании на Моховой улице общедоступный, бесплатный Музей книги, где демонстрировались бы редкие издания разных эпох.

Кроме того, в Министерстве культуры подготовили законопроект о создании Национальной электронной библиотеки. Доступ к электронной библиотеке будет бесплатный и неограниченный, но все авторские права будут соблюдены.