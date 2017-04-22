Военная техника прибыла в Москву для участия в параде в честь Дня Победы

Более 300 единиц военной техники прибыли в Москву в ночь на 22 апреля, передает телеканал "Москва 24". Колонны бронетехники выстроились на временной стоянке в Нижних Мневниках. В состав колонны вошли танки, БТР, зенитные и ракетные комплексы. Первая репетиция в параде в честь Дня Победы с их участием ожидается в ночь на 28 апреля.

В связи в прохождением механизированных колонн ночью закрывали движение автотранспорта по маршруту прохождения: федеральная трасса А107 – Минское шоссе – МКАД – Звенигородское шоссе – улица Нижние Мневники.

21 апреля все эти машины участвовали в финальной репетиции парада Победы на полигоне Алабино. На финальную репетицию пустили зрителей.

Участвовали представители всех родов войск, всего более 10 тысяч человек. Среди них и 400 девушек-курсанток, которые в прошлом году выходили торжественным маршем в белоснежной форме. В этом году впервые на Красную площадь выйдут юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.