Столицу ко Дню Победы украсят более тысячи тематических плакатов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Столицу ко Дню Победы украсят более 1,1 тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На праздничных плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, москвичи увидят портреты маршалов, а также кадры военной хроники и детские рисунки, посвященные 9 Мая.
Среди прочих, в столице будут размещены черно-белые изображения маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Главного маршала авиации Александра Голованова, адмирала флота Николая Кузнецова и генерала армии Алексея Антонова.
130 рекламных щитов украсят детские рисунки на тему Великой Отечественной войны со словами "Мы наследники Победы". На 240 плакатах появятся изображения участников акции "Бессмертный полк".
Первые поздравления от москвичей начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.