Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2017, 07:22

Общество

Столицу ко Дню Победы украсят более тысячи тематических плакатов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Столицу ко Дню Победы украсят более 1,1 тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На праздничных плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, москвичи увидят портреты маршалов, а также кадры военной хроники и детские рисунки, посвященные 9 Мая.

Среди прочих, в столице будут размещены черно-белые изображения маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Главного маршала авиации Александра Голованова, адмирала флота Николая Кузнецова и генерала армии Алексея Антонова.

130 рекламных щитов украсят детские рисунки на тему Великой Отечественной войны со словами "Мы наследники Победы". На 240 плакатах появятся изображения участников акции "Бессмертный полк".

Жители столицы смогут записать поздравления с Днем Победы, а также поделиться воспоминаниями из жизни своих родных в годы Великой Отечественной войны, которые прозвучат в коммерческих автобусах, в рамках акции "Голос пассажира".

Первые поздравления от москвичей начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.

Сюжет: День Победы
памятные даты городское хозяйство фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика