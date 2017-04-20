Столицу ко Дню Победы украсят более тысячи тематических плакатов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Столицу ко Дню Победы украсят более 1,1 тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На праздничных плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, москвичи увидят портреты маршалов, а также кадры военной хроники и детские рисунки, посвященные 9 Мая.

Среди прочих, в столице будут размещены черно-белые изображения маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Главного маршала авиации Александра Голованова, адмирала флота Николая Кузнецова и генерала армии Алексея Антонова.

130 рекламных щитов украсят детские рисунки на тему Великой Отечественной войны со словами "Мы наследники Победы". На 240 плакатах появятся изображения участников акции "Бессмертный полк".