Где смотреть салют в Москве 9 мая

Праздничный салют в честь Дня Победы можно будет увидеть практически в любой точке Москвы. Для этого на празднике будет работать 449 Отдельный гвардейский салютный дивизион. Артиллерийский салют и фейерверк начнется 9 мая в 22:00 на 16 площадках столицы.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Московские площадки салюта

Две точки организуют в парке "Победы" на Поклонной горе: в 400 метрах от Центрального музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан и на холме у входной площадки;

Олимпийский комплекс "Лужники", напротив Большой спортивной арены;

Парк "Чермянка", на берегу Алтуфьевского пруда в районе Лианозово;

Площадь между северными воротами ВДНХ и Сельскохозяйственной улицей;

Парк "Дружбы" – вблизи скульптурной композиции "Дружба континентов" в Левобережном районе;

Ландшафтный парк за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин" в районе Митино;

Аэродром "Тушино" – в 500 метрах юго-западнее Волоколамского шоссе;

Пустырь у близлежащего пруда в районе Ново-Переделкино;

Российский университет дружбы народов – универсальная спортивная площадка в 60 метрах юго-восточнее главного корпуса;

Городок имени Баумана – площадка на берегу Серебряно-Виноградного пруда у дома 3;

ПКиО "Кузьминки" – асфальтированная площадка в спортивной зоне парка;

Берег Черневского пруда – 500 метров южнее дома 63, корпус 2 по улице Адмирала Лазарева;

Зона набережной реки Москвы напротив дома 25, корпус 2 по улице Борисовские пруды;

Братеевский парк;

Парк "Победы" в Зеленограде, нижняя площадка фонтана, на берегу Большого городского пруда;

На территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН. В 300 метрах северо-восточнее владения 11.

Кроме того, в городских парках пройдут праздничные фейерверки. В этом году их стало больше.

В центре столицы фейерверки запустят с парковки в районе Большого Москворецкого моста, а также с баржи в акватории Москва-реки в районе парка Горького. Возле теннисного корта в Саду имени Баумана, в саду "Эрмитаж" на газоне слева от центрального входа. В парках "Красная Пресня" и "Таганский".

На северо-востоке фейерверк устроят в "Гончаровском" парке на опушке за главной сценой. А также в "Лианозовском парке". Фейерверк здесь запустят у северного входа в парк на площади между кафе и детским городком. Понаблюдать за фейерверками можно будет и в парке "Бабушкинский", и на территории ВДНХ.

На востоке – в "Измайловском" парке и в "Сиреневом саду". А также в "Перовском" парке в зоне у "Советского" пруда и в "Сокольниках" на территории Гайд-парка.

На северо-западе столицы фейерверк запустят в парке "Северное Тушино", а в Троицком и Новомосковском административном округе – в поселениях Краснопахорское и Сосенское. Также фейерверки организуют в Дмитровском районе (парк Дмитровский) и в районе Рублево возле дома 4 на улице Василия Ботылева.

В Юго-Восточном административном округе фейерверки пройдут в парке "Кузьминки", а также на территории парка "850-летия Москвы" напротив дома № 13 по Поречной улице. На юге столицы – в парке "Садовники" на лужайке за сценой. В ЮЗАО праздничное шоу можно будет посмотреть в "Воронцовском парке" и "Южном Бутово".

Откуда лучше всего смотреть

Наиболее полный обзор открывается с Поклонной горы – рядом с монументом Победы. Отсюда горожане и гости столицы смогут наблюдать не только за захватывающими дух всполохами в небе, но и за тем, как работают артиллерийские расчеты.

Не менее удачное место – смотровая площадка на Воробьевых горах, посетителям которой будут одновременно видны шесть или семь салютных точек. Пусковые установки расположены так, что заряды выстреливают веером – этот необычный эффект особенно хорошо заметен именно с Воробьевых гор. Дополнительным "бонусом" станет великолепная панорама вечерней Москвы.