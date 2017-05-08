Десять тысяч фейерверков запустят в столице 9 мая

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

9 мая в 22:00 в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят 10 тысяч фейерверков, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В течение 10 минут салюты будут запускать 72 установки и 18 артиллерийских орудий, всего они сделают 30 залпов. Салютные команды разместят в 16 точках:

В Парке Победы на Поклонной горе;

На Лужнецкой набережной на территории "Лужников";

На Кремлевской набережной;

В Ново-Переделкине, на улице Федосьино;

В Обручевском районе, на территории универсальной спортивной площадки около главного корпуса РУДН;

В Митине, на улице Рословка;

В районе Покровское-Стрешнево на территории аэродрома Тушино;

В Левобережном районе на Фестивальной улице;

В парке Победы в Зеленограде;

Около ВДНХ;

На Новгородской улице;

В Измайловском парке;

В парке "Кузьминки";

В Братеевском парке;

В Южном Бутове на улице Адмирала Лазарева;

В Троицке, на территории подразделения Физического института имени Лебедева РАН.

В Московской области запускать салют будут с 88 площадок.