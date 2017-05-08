Десять тысяч фейерверков запустят в столице 9 мая

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
9 мая в 22:00 в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят 10 тысяч фейерверков, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В течение 10 минут салюты будут запускать 72 установки и 18 артиллерийских орудий, всего они сделают 30 залпов. Салютные команды разместят в 16 точках:
- В Парке Победы на Поклонной горе;
- На Лужнецкой набережной на территории "Лужников";
- На Кремлевской набережной;
- В Ново-Переделкине, на улице Федосьино;
- В Обручевском районе, на территории универсальной спортивной площадки около главного корпуса РУДН;
- В Митине, на улице Рословка;
- В районе Покровское-Стрешнево на территории аэродрома Тушино;
- В Левобережном районе на Фестивальной улице;
- В парке Победы в Зеленограде;
- Около ВДНХ;
- На Новгородской улице;
- В Измайловском парке;
- В парке "Кузьминки";
- В Братеевском парке;
- В Южном Бутове на улице Адмирала Лазарева;
- В Троицке, на территории подразделения Физического института имени Лебедева РАН.
В Московской области запускать салют будут с 88 площадок.