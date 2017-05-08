Форма поиска по сайту

Новости

08 мая 2017, 10:35

Общество

Десять тысяч фейерверков запустят в столице 9 мая

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

9 мая в 22:00 в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят 10 тысяч фейерверков, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В течение 10 минут салюты будут запускать 72 установки и 18 артиллерийских орудий, всего они сделают 30 залпов. Салютные команды разместят в 16 точках:

  • В Парке Победы на Поклонной горе;
  • На Лужнецкой набережной на территории "Лужников";
  • На Кремлевской набережной;
  • В Ново-Переделкине, на улице Федосьино;
  • В Обручевском районе, на территории универсальной спортивной площадки около главного корпуса РУДН;
  • В Митине, на улице Рословка;
  • В районе Покровское-Стрешнево на территории аэродрома Тушино;
  • В Левобережном районе на Фестивальной улице;
  • В парке Победы в Зеленограде;
  • Около ВДНХ;
  • На Новгородской улице;
  • В Измайловском парке;
  • В парке "Кузьминки";
  • В Братеевском парке;
  • В Южном Бутове на улице Адмирала Лазарева;
  • В Троицке, на территории подразделения Физического института имени Лебедева РАН.

В Московской области запускать салют будут с 88 площадок.

памятные даты салюты фейерверки

