В Калужской области поставили памятник картошке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В поселке Бабынино Калужской области поставили памятник картофелю. Монумент представляет собой мешок с клубнями картошки в человеческий рост, сообщает "Интерфакс".

Бабынинский район Калужской области известен большими объемами выращивания картошки. Это является его своеобразной визитной карточкой.

Небольшой по площади район производит порядка 15 процентов всего картофеля в Калужской области. Поэтому Бабынино стало местом проведения ежегодного "картофельного" фестиваля.

В будущем году бабынинцы планируют вырастить новый сорт картофеля под названием "Гибрид Бабынинский".

Что касается странных памятников, то в этом начинании бабынинцы не одиноки. Достаточно вспомнить, что в городе Усинск Республики Коми возвели огромную скульптуру комара.

Таким образом усинцы решили увековечить в металле самый известный символ города - комары в Усинске крайне распространены.