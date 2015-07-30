Москвичи предпочли пешеходную зону с фонтаном памятнику Дзержинскому

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Большинство москвичей хотели бы вместо памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке видеть благоустроенную пешеходную зону с фонтаном и сквером. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Такого мнения придерживаются 56% респондентов. Пешеходную зону предлагается обустроить от Центрального детского магазина до Политехнического музея. 37% опрошенных поддержали инициативу возвращения памятника Дзержинскому, еще 7% затруднились с ответом.

При этом москвичи поддерживают установку памятников известным соотечественникам. Так, 36% участников опроса считают, что необходимо устанавливать памятники выдающимся военачальникам и полководцам, столько же - ученым, чуть меньше (32%) - представителям литературы и искусства.

Четверть москвичей (26%) полагает, что памятники в первую очередь надо устанавливать государственным деятелям России дореволюционного периода, по 10% респондентов высказались за госдеятелей советского периода и граждан, внесших особый вклад в развитие Москвы.

И только 2% москвичей уверены, что памятников в столице достаточно, и ставить их больше не нужно.

Ранее депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова рассказала m24.ru, что бронзовый фонтан скульптора Ивана Витали, который до 1934 года стоял на Лубянской площади, хотят вернуть на прежнее место вместо памятника Дзержинскому. По ее мнению, эту идею можно вынести на обсуждение в проекте электронных референдумов "Активный гражданин".

Еще до памятника, который появился на Лубянке в 1958 году и был снесен в 1991, на площади стоял водоразборный фонтан Мытищинского водопровода работы придворного скульптора Ивана Витали. Водопровод снабжал Москву питьевой водой. Фонтан демонтировали в 1934 году и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада. Там сейчас размещается президиум Российской академии наук (РАН). Фонтан стоит в этом месте до сих пор, но не работает.

Ранее m24.ru также сообщало, что памятник Дзержинскому на Лубянку возвращен не будет. Более того, профильная комиссия Мосгордумы порекомендовала депутатам отказаться от проведения референдума.

Стоит отметить, что изначально памятник "Железному Феликсу" располагался на Лубянке напротив здания КГБ. Однако после провала ГКЧП монумент был свергнут с постамента с помощью башенного крана. Снос памятника "Железному Феликсу" стал одним из символов победы демократии и краха коммунизма.

Феликс Дзержинский был одним из первых народных комиссаров Советского Союза. Известен, прежде всего, как организатор "красного террора" и массовых репрессий.