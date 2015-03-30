Памятник маршалу Жукову передадут в дар Калужской области

Фото: rah.ru

Министерство обороны России передаст в дар Калужской области памятник маршалу Жукову. Монумент был создан в студии военных художников имени Грекова, сообщает ТАСС.

Ранее памятник планировалось установить на Манежной площади в столице вместо существующего памятника Жукову, но предложение было отклонено Мосгордумой.

В итоге Министерство обороны приняло решение передать скульптуру в дар Калужской области - маршал Жуков родился в Калуге.

Напомним, монумент полководцу – авторская копия части композиции "Великая Отечественная Война". Композиция скульптора Михаила Переяславца открылась в декабре 2014 года на Фрунзенской набережной, возле здания Министерства обороны.

Памятник маршалу Георгию Жукову появился на Манежной площади 8 мая 1995 года в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. Автором памятника стал скульптор Вячеслав Клыков, среди работ которого памятник Кириллу и Мефодию в Москве и статуя княгини Ольги в Пскове.

Памятник Жукову сначала планировали установить на Красной площади напротив Исторического музея. Но поскольку Красная площадь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО было решено установить скульптуру на Манежной площади с противоположной стороны музея.

Ранее депутат Госдумы Михаил Моисеев по просьбе представителей комитета памяти маршала Жукова обращался к президенту Росии, мэру Москвы и в комиссию по монументальному искусству с запросом о перенесении памятника на родину полководца в Калугу.