Устанавливать памятники на Лубянской площади преждевременно – Москомархитектура

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Устанавливать на Лубянской площади памятник князю Владимиру, наряду с любым другим – преждевременно. Такое мнение высказал консультант Москомархитектуры по монументальному искусству Алексей Тихонов, чьи слова приводит Агенство "Москва". По мнению эксперта, данное место имеет сложный исторический контекст.

"Комиссия по монументальному искусству не единожды подчеркивала, что у нас в обществе еще не сложилось единое мнение о прошлых политических событиях, поэтому, наверное, не стоит пока что-либо устанавливать на Лубянской площади – это касается и восстановления памятника Дзержинскому, и установки любого иного произведения. Пока лучше подождать. Я считаю, что это взвешенная позиция", – отметил Тихонов.

Он также высказался и о других возможных площадках – Боровицкой площади и набережной рядом с парком "Зарядье".

"Что касается Боровицкой площади и Зарядья, то эти места давно требуют градостроительного акцента, скульптурно-монументального, поэтому они, на мой взгляд, равноценны. Посмотрим, что скажут москвичи, но все равно последнее слово останется за Московской городской думой – за комиссией по монументальному искусству, которая рассмотрит все три предложения и окончательно определит место памятника", – подчеркнул Тихонов.

Отметим, что голосование по выбору места для памятника князю Владимиру стартовало сегодня в проекте "Активный гражданин". Результаты опроса рассмотрит комиссия Мосгордумы по монументальному искусству. Она и примет окончательное решение.

В конкурсе участвуют три площадки – Боровицкая и Лубянская площади, а также набережная у парка "Зарядье". Эти три места были определены в ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков.

Ранее на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО), которое является инициатором проекта, также было запущено голосование по выбору местадля памятника князю. После 20 августа, когда завершится голосование, РВИО тоже направит данные в комиссию Мосгордумы.

Изначально памятник князю Владимиру планировалось разместить на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако этот выбор вызвал множество протестов. Площадку не одобрила часть жителей столицы, кроме того, специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах Воробьевых гор.

В этом году отмечается 1000-летие со дня смерти князя Владимира. Памятник, по проекту Народного художника России Салавата Щербакова, планируется установить в день народного единства 4 ноября.