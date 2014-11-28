В столице планируют установить памятник Виктору Тихонову

Фото: ТАСС

В столице может появиться памятник легендарному хоккейному тренеру Виктору Тихонову. Об этом Агентству "Москва" сообщил председатель городской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов.

"Конечно, должен памятник появиться и улица может появиться. Этим именем мы можем гордиться, должны гордиться. Но на данный момент никаких инициатив в комиссию не поступало", – сказал Лавренов.

По его словам, любые предложения об установке памятника, которые поступят как от спортивного сообщества, так и от депутатов Мосгордумы, будут рассмотрены комиссией.

Место для установки памятника будет выбрано совместно со спортивным сообществом, отметил Лавренов.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщили, что одна из улиц в Москве может быть названа в честь Виктора Тихонова.

С Виктором Тихоновым пришли проститься известные политики и спортсмены

В Москве в четверг, 27 ноября, прошло прощание с хоккейным тренером Виктором Тихоновым. Траурная церемония состоялась в Ледовом дворце ЦСКА. Проститься с легендой пришли известные спортсмены, политики.

Память великого тренера почтили министр спорта России Виталий Мутко, главный тренер сборной Олег Знарок, министр обороны Сергей Шойгу, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Отпевание Виктора Тихонова прошло в Храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, где его и похоронили рядом с могилами двух других знаменитых хоккейных тренеров – Анатолия Тарасова и Аркадия Чернышева.

Скончался легендарный хоккейный тренер Виктор Тихонов

Виктор Тихонов скончался 24 ноября на 85-м году жизни. Еще в середине октября сообщалось об ухудшении здоровья прославленного тренера. Он проходил курс лечения дома, а затем был госпитализирован в институт имени Склифосовского. В ночь с воскресенья на понедельник у Виктора Тихонова остановилось сердце.

Тренерскую карьеру Тихонов начал в 1968 году в рижском "Динамо". В 1977 году Тихонова пригласили в ЦСКА, и под его руководством клуб 14 раз становился чемпионом страны, 14 раз выигрывал кубок европейских чемпионов, дважды – кубок СССР.

В это время в команде играли такие известные хоккеисты, как Вячеслав Фетисов и Павел Буре. Кроме того, тренер возглавлял сборную СССР, которая при нем восемь раз была чемпионом мира и трижды олимпийским чемпионом. Имя Виктора Тихонова занесено в музей Олимпийской славы в Лозанне.