В столице хотят подсветить памятники Пушкину и Грибоедову

Для московских памятников разработают концепцию освещения, чтобы монументы не терялись на фоне "светящихся" бульваров и домов, рассказал M24.ru глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. В частности, предлагается организовать подсветку памятников Грибоедову, Пушкину и других знаменитых монументов.

По словам Герасимова, многие памятники в Москве сегодня попросту незаметны. "В городе есть яркая подсветка у деревьев на бульварах, при этом памятники едва освещены. Это касается и тех монументов, которые относятся к объектам культурного наследия. Например, недостаточно подсвечены памятники Александру Пушкину на площади его имени и Александру Грибоедову на Чистых прудах", - пояснил депутат.

Он отметил, что депутаты Мосгордумы будут обсуждать этот вопрос с департаментом топливно-энергетического хозяйства 2 декабря на заседании парламентской комиссии по культуре и массовым коммуникациям.

Помощник председателя комиссии Сергей Гончаров добавил, что в последнее время скульпторы закладывают концепции освещения памятников еще при разработке проекта, но зачастую эти концепции не используются. "Такая ситуация сложилась, например, с памятником Булату Окуджаве на Арбате скульптора Георгия Франгуляна. Подсветка, которая есть сейчас, противоречит авторскому замыслу, не хватает и лампочки над чугунным столом, которая изначально была в концепции", - пояснил Гончаров. Он добавил, что всего в городе около 300 памятников, из них около 80 – объекты культурного наследия.

По данным департамента топливно-энергетического хозяйства, на 2014 год в Москве запланировано оборудование архитектурно-художественной подсветки на крупных магистралях и пешеходных зонах. Уже подсвечены здания на Варшавском, Каширском, Ярославском шоссе, Ленинградском, Ленинском проспекте и проспекте Мира. Также архитектурная подсветка была введена на Бульварном кольце, улицах Новый Арбат, Маросейка, Покровка, Большая Якиманка и Пятницкая. Работы по оформлению подсветки практически завершены. Кроме того, в 2014 году были освещены 1457 дворов, для чего установили 7098 фонарей. Всего за четыре года освещение улиц улучшилось на 40 процентов. До 2016 года архитектурную подсветку получат около двух тысяч зданий. К тому же, в столице уже включили осенне-зимнее световое оформление. На бульварах осветили три тысячи деревьев, полторы тысячи арок и других конструкций. Город украсили три сотни километров ярких нитей.

Историк-москвовед, создатель проекта "Моспешком" Павел Гнилорыбов сказал, что для подсветки московских памятников лучше подойдет теплое, матовое освещение, так как холодное люминесцентное будет слишком ярким для глаз. По мнению эксперта, стоит выделить светом лишь исторические памятники.

"Стоит освещать монументы "с историей" - памятники Михаилу Лермонтову, Александру Грибоедову. А вот памятник-фонтан Пушкину и Гончаровой на Никитском бульваре был установлен лишь в 1999 году, он совсем молодой и еще не ассоциируется у москвичей с историей города, поэтому его не обязательно освещать", - сказал Гнилорыбов.

Член Союза дизайнеров России, автор концепции фестивалей "Круг света" 2011-2012 годов Мария Черняк сказала, что памятники в мегаполисе, действительно, недостаточно освещены, но решить эту проблему не так уж легко. "Добиться освещения скульптуры сложнее, чем фасада здания, так как от фасада отражается направленный на него свет, а камень его поглощает", - сказала Черняк.

Она добавила, что необходим индивидуальный подход к каждому конкретному монументу. "По правилам, при создании и установке памятника нужно продумывать световое решение для всей прилегающей территории. Где-то освещение может быть вставлено в мощение, где-то направленный свет должен размещаться на опоре. Индивидуальными будут также угол освещения, мощность, яркость. Для памятников, которые уже установлены без продуманной концепции, можно сделать ее качественно лишь в случае комплексного подхода", - считает эксперт.

Светлана Кондратьева