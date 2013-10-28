Памятники героям мировых войн установят на Фрунзенской набережной

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу представил Общественному совету при министерстве эскизы памятников, которые планируется установить на Фрунзенской набережной.

Скульптурные композиции изготовят из бронзы, и они будут посвящены памяти героев Первой и Второй мировых войн. Также планируется создать памятники по мотивам художественного фильма "Офицеры".

В свою очередь, член общественного совета при Минобороны Валерий Востротин рассказал, что на Поклонной горе появится мемориал в честь воинов-интернационалистов. Он будет представлять из себя стену памяти, где будут указаны имена всех военнослужащих, которые погибли после Великой Отечественной войны, сообщает "Интерфакс"

Востротин отметил, что в их установке федеральный и городской бюджеты задействовать не планируется, а работа по созданию мемориала должна завершится к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.