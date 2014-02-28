Форма поиска по сайту

28 февраля 2014, 20:46

Культура

К столетию Первой мировой войны в Москве отремонтируют 10 скульптур

Боевые действия Первой мировой войны. Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорнаследие проведет ремонт десяти скульптур памятника героям Первой мировой войны. Работы приурочены к предстоящей дате 100-летней годовщины с начала одной из самых разрушительных войн в истории человечества, сообщает пресс-служба департамента.

Сооружения, которые будут отреставрированы, не являются объектами культурного наследия. Они установлены на Братском кладбище по адресу: Новопесчаная улица, дом 12.

Работы планируется провести в мае-июне этого года. В настоящий момент специалисты составляют план ремонтных работ.

Также в Мосгорнаследии планируют отреставрировать еще 22 объекта, посвященных Первой мировой войне. Работы проведут силами волонтеров и общественных организаций.

Напомним, что Первая мировая война началась 28 июля 1914 года. Российская империя вступила в войну 1 августа того же года.

