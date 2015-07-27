В Пуэрто-Рико откроют памятник Колумбу работы Зураба Церетели

Зураб Церетели. Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В Пуэрто-Рико появится памятник известному путешественнику Христофору Колумбу. Созданием монумента, открытие которого намечено на 2016 год, занимается российский скульптор Зураб Церетели, сообщают "Дни.Ру".

Монумент под названием "Рождение Нового Света" будет располагаться в городке Аресибо, на северном берегу острова, где, предположительно, высадился путешественник во время своего второго плавания в 1493 году.

На территориях США этот памятник станет самым большим. Его высота составит приблизительно 126 метров. Для сравнения, американский символ – статуя Свободы возвышается на 93 метра вместе с постаментом.

Отмечается, что строительные работы начались в конце 2010 года. При проектировке памятника учитывалась специфика местной погоды, в частности – вероятность цунами.

Для этого проекта в Санкт-Петербурге были отлиты почти 2,5 тысячи деталей из бронзы общим весом более 600 тонн. Однако около десяти лет скульптура находилась в Пуэрто-Рико в разобранном виде.

На данный момент все детали перенесены к месту установки, готов фундамент, завершено возведение 40-метрового постамента, идет обшивка медными деталями. Монтажом и работой с медью занимаются специалисты из Санкт-Петербурга.

Монументальный проект был задуман в честь 500-летия открытия Колумбом Америки. В 1995 году в испанской Севилье, откуда стартовала экспедиция к далеким берегам, был открыт памятник Церетели "Рождение нового человека". Второй частью композиции, по замыслу художника, должен стать монумент "Рождение Нового Света" по другую сторону Атлантики.