Аллея Славы ветеранов появится в районе Сокол

Фото: M24.ru

В рамках празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне в районе Сокол создадут Аллею Славы ветеранов, отдавших жизнь за Родину.

22 января в районе Сокол состоялось заседание комиссии по созданию Аллеи, на котором выбрали наиболее вписывающийся в общий облик района памятник ветеранам, сообщает пресс-служба "Единой России".

В состав комиссии вошли ветераны Сокола, депутаты Совета депутатов муниципального округа, представители управы и другие.

В районе Сокол проживало немало выдающихся полководцев, авиаторов. Так, только в одном доме №75 по Ленинградскому проспекту проживало 29 Героев Советского Союза.