В Москве открыли мемориал Виктору Тихонову

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На Ваганьковском кладбище Москвы открыли мемориал хоккейному тренеру Виктору Тихонову, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Стела выполнена в виде сложенных клюшек, в основании которой гранитная шайба, а в центре – портрет Тихонова на фоне российского флага. Высота сооружения – 2,7 метра.

В торжественной церемонии открытия участвовали президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, руководитель департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев и другие.

Церемонию приурочили к годовщине смерти тренера, который скончался в 2014 году в возрасте 84 лет.

О том, что в столице может появиться памятник легендарному хоккейному тренеру Виктору Тихонову год назад сообщал председатель городской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов.

"Конечно, должен памятник появиться и улица может появиться. Этим именем мы можем гордиться, должны гордиться", – отметил он.

Тренерскую карьеру Тихонов начал в 1968 году в рижском "Динамо". В 1977 году Тихонова пригласили в ЦСКА, и под его руководством клуб 14 раз становился чемпионом страны, 14 раз выигрывал кубок европейских чемпионов, дважды – кубок СССР.

В это время в команде играли такие известные хоккеисты, как Вячеслав Фетисов и Павел Буре. Кроме того, тренер возглавлял сборную СССР, которая при нем восемь раз была чемпионом мира и трижды олимпийским чемпионом. Имя Виктора Тихонова занесено в музей Олимпийской славы в Лозанне.