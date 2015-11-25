На Новодевичьем кладбище установят памятник Юрию Яковлеву

Фото: vakhtangov.ru

30 ноября на Новодевичьем кладбище будет установлен памятник актеру Юрию Яковлеву работы скульптора Евгения Лансере. Инициатива установки памятника и принадлежит театру имени Вахтангова, которому актер посвятил всю свою творческую жизнь. Актер ушел из жизни 30 ноября 2013 года.

Юрий Яковлев родился 25 апреля 1928 года. В 1952 году окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина и тогда же поступил на службу в Академический театр им. Евгения Вахтангова.

Первой его крупной ролью в театре стал Трилецкий в "Пьесе без названия" Чехова, а в кино – роль воина в первом албанском художественном фильме "Великий воин Албании Скандербег", который снял Сергей Юткевич.

Фильм был удостоен специального упоминания жюри Каннского кинофестиваля 1954 года.

В памяти зрителей Яковлев остался как блистательный исполнитель роли князя Мышкина в фильме "Идиот" Ивана Пырьева, неподражаемого Ипполита в "Иронии судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова, смешного гайдаевского Ивана Васильевича, который меняет профессию.