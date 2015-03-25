Музей ГУЛАГа переедет в новое здание

Фото: gmig.ru

Музей ГУЛАГа переезжает с Петровки в 1-й Самотечный переулок. Работать в старом здании культурное учреждение закончит 1 апреля, а новое помещение откроется в июне, сообщили M24.ru в пресс-службе музея.

"Мы давно готовили себе здание, реконструировали его. Очень рады, что наконец переезжаем. Это здание намного просторнее нынешнего. Например, площадь экспозиции в девять раз больше, чем та, что на Петровке. Помещение будет оснащено всем необходимым оборудованием, у нас будет возможность представить посетителям историю ГУЛАГа на должном уровне", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудница пресс-службы добавила, что новое помещение музея, расположенное в 1-м Самотечном переулке, находится в отдельно стоящем здании с собственной прилегающей территорией. На ней в будущем планируется разбить сад.

"Планируем превратить Музей ГУЛАГа в большой музейно-образовательный центр. Надеемся, новое здание поможет нам развернуться, воплотить в жизнь все инициативы", - отметили в культурном учреждении.

Первым выставочным проектом, который увидят посетители нового здания музея, станет экспозиция работ, поступивших на конкурс по созданию монумента жертвам политических репрессий.

Как ранее сообщало M24.ru, памятник жертвам политических репрессий должен появиться на пересечении внутренней стороны Садовой-Спасской улицы с проспектом Академика Сахарова. Отметим, что в Москве уже есть монумент жертвам репрессий. Это Соловецкий камень на Лубянской площади. Открытие памятника состоялось 30 октября 1990 года. Именно на Лубянке, в здании НКВД (КГБ), подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме.

Постоянная экспозиция Музея ГУЛАГа откроется для посетителей в новом здании только в конце октября.

"Пока неизвестно, в каком режиме мы будем работать до 30 октября - Дня памяти жертв политических репрессий. Может, будет открыта только выставка проектов памятника, может, будет еще какая-то дополнительная экспозиция. Но нашей постоянной экспозиции, посвященной непосредственно истории ГУЛАГа, пока не будет. Она откроется 30 октября, так как необходимо время на ее монтаж", - отметили в пресс-службе музея.

Музей ГУЛАГа открыт в 2001 году. В постоянной экспозиции можно увидеть различные архивные документы, работы художников, большинство из которых прошли через ГУЛАГ, реконструированные фрагменты лагерей - кабинет лагерного оперативника, часть барака, карцер.

Нынешний адрес музея - улица Петровка, 16.



Новое здание расположено по адресу 1-й Самотечный переулок, 9, строение 1.