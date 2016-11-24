Ошибку на бюсте Льва Яшина в Москве исправили

Фото: sportedu.ru

Плиты на бюсте вратаря Льва Яшина с неверной датой смерти заменили, сообщает пресс-служба Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Ошибку обнаружили в день открытия памятника, 22 октября. Дата смерти значилась как 20 апреля 1990 года. На самом деле Яшин умер 20 марта.

Бюст легендарного вратаря Льва Яшина открыли в столице к 87-й годовщине со дня его рождения. Памятник расположен на "Аллее российской славы" напротив главного входа в здание РГУФК. Жизнь самого Яшина и его семьи тесно связана с вузом. Вратарь, его дочь и внук – выпускники РГУФКСМиТ-ГЦОЛИФК.