Ошибку на бюсте Льва Яшина в Москве исправили

Фото: sportedu.ru
Плиты на бюсте вратаря Льва Яшина с неверной датой смерти заменили, сообщает пресс-служба Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Ошибку обнаружили в день открытия памятника, 22 октября. Дата смерти значилась как 20 апреля 1990 года. На самом деле Яшин умер 20 марта.
Бюст легендарного вратаря Льва Яшина открыли в столице к 87-й годовщине со дня его рождения. Памятник расположен на "Аллее российской славы" напротив главного входа в здание РГУФК. Жизнь самого Яшина и его семьи тесно связана с вузом. Вратарь, его дочь и внук – выпускники РГУФКСМиТ-ГЦОЛИФК.
Яшин до сих пор считается одним из лучших вратарей в истории футбола. В 1963 году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист мира. За рубежом его называли "черный паук" за особую манеру игры и вратарское искусство.