24 ноября 2016, 19:01

Культура

Ошибку на бюсте Льва Яшина в Москве исправили

Фото: sportedu.ru

Плиты на бюсте вратаря Льва Яшина с неверной датой смерти заменили, сообщает пресс-служба Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Ошибку обнаружили в день открытия памятника, 22 октября. Дата смерти значилась как 20 апреля 1990 года. На самом деле Яшин умер 20 марта.

Бюст легендарного вратаря Льва Яшина открыли в столице к 87-й годовщине со дня его рождения. Памятник расположен на "Аллее российской славы" напротив главного входа в здание РГУФК. Жизнь самого Яшина и его семьи тесно связана с вузом. Вратарь, его дочь и внук – выпускники РГУФКСМиТ-ГЦОЛИФК.

Лев Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. Вратарь выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, за это время пять раз выигрывал чемпионат СССР.

Яшин до сих пор считается одним из лучших вратарей в истории футбола. В 1963 году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист мира. За рубежом его называли "черный паук" за особую манеру игры и вратарское искусство.

