Игорь Тальков заслужил, чтобы ему поставили памятник - депутат

Муниципальные депутаты предлагают установить памятник Игорю Талькову

Музыкант Игорь Тальков, который был убит 6 октября 1991 года, заслужил, чтобы ему поставили памятник в центре столицы, рассказал в эфире "Москва FM" муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник.

"Заслужил своей гражданской позицией, своим творчеством, своими стихами. Это в каком-то смысле символ эпохи прошлого столетия. Он в своих песнях пел о тех вещах, о которых многие современные молодые люди даже не слышали", - сказал Будник.

Идею поставить Талькову памятник раскритиковал в своем блоге писатель Захар Прилепин. По его словам, если монумент появится, он "станет своеобразным надгробием нации".

"С гражданской точки зрения мне его позиция понятна, но с точки зрения вклада в культуру Тальков не первый, и даже не второго ряда в нашей культуре, - считает Прилепин. - Когда ставили в 19 веке памятник Пушкину - это было событие национального масштаба, нация устанавливала для себя определенную планку".

Напомним, проект установки памятника Игорю Талькову на Чистых прудах готовит Совет депутатов муниципального округа Басманный. Однако сначала в Москве должно пройти общественное обсуждение проекта, которое обещает быть очень бурным. Образ музыканта широко используют радикальные консерваторы и монархисты, у Союза православных хоругвеносцев даже есть знамя с его портретом.

Игорь Тальков – рок-музыкант, певец, автор песен, поэт и киноактер. Впервые он стал известен после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". После этого в 1987 музыкант создал группу "Спасательный круг". В течение 1989 года Тальков написал более двухсот песен. Его убили 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный".