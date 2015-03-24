Памятник Джону Леннону в городе могут установить за счет поклонников

Джон Леннон. Фото: facebook.com/johnlennon

В Москве могут установить памятник британскому музыканту Джону Леннону, участнику легендарных The Beatles. Соответствующий вопрос 14 апреля рассмотрит Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщается в опубликованной повестке дня будущего заседания.

"Инициативная группа обратилась с предложением об установке памятника Джону Леннону. Они готовы профинансировать работы. В апреле комиссия рассмотрит этот вопрос. Обычно памятники предлагают ставить в центральной части города", – сообщил корреспонденту M24.ru глава Комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов.

На апрельском заседании комиссия также обсудит возможность возведения в городе памятника военным медикам, памятника военачальнику Василию Маргелову, скульптурной композиции "Святые благоверные Петр и Фаврония Муромские" и некоторые другие вопросы.

Напомним, в Москве установлены памятники таким музыкантам, исполнителям и композиторам, как Владимир Высоцкий (Страстной бульвар, у пересечения с Петровкой), Федор Шаляпин (Новинский бульвар, 25), Сергей Прокофьев (Токмаков переулок, 8), Петр Чайковский (Большая Никитская, 13), Сергей Рахманинов (Страстной бульвар, 12).



Добавим, памятник Джону Леннону в августе прошлого года был открыт на Алтае. Двухметровый монумент установлен у реки. Также памятники Леннону есть в аэропорту Ливерпуля, у входа в ливерпульский клуб "Каверн", на фасаде ливерпульского отеля, в парке в Гаване и даже в городе Могилев-Подольский.

Джон Леннон – рок-музыкант, певец, композитор, художник, писатель. Был убит в 1980 году. Леннон - участник культовой британской группы The Beatles, легендарной "ливерпульской четверки", оказавшей значительное влияние на рок-музыку. Бэнд признается одной из наиболее успешных команд XX века - как в творческом, так и в коммерческом плане.