На создание памятника Тарковскому в Суздале объявят конкурс

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

На создание памятника кинорежиссеру Андрею Тарковскому будет объявлен конкурс. К такому решению пришли члены творческого совета Российского военно-исторического общества, сообщает Агентство "Москва".

Ранее оргкомитет международного кинофорума "Золотой витязь" обратился в РВИО с инициативой установить памятник Тарковскому.

На момент обсуждения вопроса на творческом совете был предложен всего один проект памятника.

Ранее Москомэкспертиза сообщила, что дом, где 28 лет прожил Тарковский, планируется воссоздать. Воссоздаваемое здание представляло собой двухэтажный жилой дом с каменным первым этажом и деревянным вторым, сложенным из круглых бревен. Каменная часть дома была построена еще в 1878 году, а деревянная – надстроена в 1912-м. Здание неоднократно горело, и к 1998 году стены были уже в аварийном состоянии. Тогда же этот дом был включен в список вновь выявленных памятников истории. Однако в 2004 году остатки дома были полностью снесены.

Планируется, что после восстановления в доме будет размещено государственное учреждение культуры Москвы "Культурный центр "Дом А.А. Тарковского". Там организуют кинозал, а также мемориальную квартиру Тарковского и музейный отдел.

Андрей Тарковский является одним из самых известных советских кинорежиссеров. Его картины, в частности "Солярис", пользуются признанием не только в России, но и за рубежом.