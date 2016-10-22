Бюст легендарного вратаря Льва Яшина открыли в Москве

Фото: ТАСС/Виктор Шандрин
Бюст легендарного вратаря Льва Яшина открыли в столице к 87-й годовщине со дня его рождения, сообщает ТАСС.
Памятник расположен на "Аллее российской славы" напротив главного входа в здание Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Яшин до сих пор считается одним из лучших вратарей в истории футбола. В 1963 году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист мира. За рубежом его называли "черный паук" за особую манеру игры и вратарское искусство