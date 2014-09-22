Инвесторы арендовали 13 "памятников за рубль"

Фото: M24.ru

За время действия программы "Памятник за рубль" инвесторам предоставили в аренду 13 объектов культурного наследия. Три из них уже полностью восстановлены, а арендаторам предоставили обещанные льготы, сообщает Агентство "Москва".

Объекты культурного наследия вызывают у инвесторов повышенный интерес. В ходе аукционов ставки нередко достигают 300-500 процентов от начальной цены.

Инвестор, выигравший аукцион, обязан восстановить памятник культуры, после чего получает его в долгосрочную аренду практически бесплатно.

Так, по программе "Памятник за рубль" будут отреставрированы объекты культурного наследия в парке "Кузьминки". После завершения работ арендаторы смогут использовать памятники под рестораны, кафе и выставочные залы.

Уже завершены работы по реставрации бывшей Большой Померанцевой оранжереи в Лефортовском парке. В 2004 году здание Военно-фельдшерской школы (она же Померанцевая оранжерея) было отнесено к числу объектов культурного наследия регионального значения. Аукцион на право аренды здания по программе "1 рубль за квадратный метр в год" был проведен 11 июля 2013 года. При стартовой цене аукциона 5,7 миллионов рублей в год, итоговая стоимость договора аренды составила 63,8 миллионов рублей, то есть возросла в 11 раз.

Программа "Памятник за рубль" стартовала в Москве в апреле 2012 года.