Сегодня в СМИ: страховка туристов и долги по зарплате

Фото: M24.ru

Зятю Анатолия Сердюкова начислили два эпизода

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР предъявило обвинение в окончательной редакции зятю Анатолия Сердюкова бизнесмену Валерию Пузикову, сообщает "Коммерсант". Когда его именитый родственник руководил Минобороны, господин Пузиков обеспечивал военное ведомство автотранспортом и похитил на этом, как полагает следствие, около 13 миллионов рублей. Бывшие коллеги бизнесмена считают, что ущерб на самом деле появился в уголовном деле только из-за путаницы с оформлением документов.

МТС оспаривает смену контроля над "Связным"

Сеть "Связной" может прекратить самостоятельное существование: ее владелец Олег Малис думает, не объединить ли ее с "Евросетью", пишет "Коммерсант". Между тем права Малиса на "Связной" пытается оспорить МТС. Компания МТС и ее "дочка", управляющая сетью монобрендовых салонов, подали иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), разрешившей структурам Олега Малиса получить контроль над сетью "Связной". Такая сделка, утверждает МТС, приведет к ограничению конкуренции, так как за ней может последовать объединение "Связного" с другим крупнейшим ритейлером "Евросеть" - ее уже контролируют конкуренты оператора "МегаФон" и "Вымпелком". Олег Малис считает, что претензии МТС необоснованны, не видят оснований для отмены сделки и юристы.

Сигареты будут продавать в газетных киосках, но без выкладки на витрины

В газетных киосках будут продавать не только печатную продукцию, но еще и сигареты, передает "Российская газета". Но непосредственно на витрины их выкладывать не станут. Планы по возвращению сигарет в газетные киоски связаны не с тем, чтобы сделать для курильщиков табак более доступным, а с тем, чтобы поддержать распространителей прессы.

Долги по зарплате дадут право не работать с сохранением оклада

Сотрудникам предприятий и организаций сохранят средний заработок во время приостановления работы в связи с задержкой выплаты зарплаты, сообщает "Российская газета". Соответствующий законопроект поддержало правительство России. В случае задержки зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. И в этот период ему все равно должна начисляться зарплата. До этого в ТК не была урегулирована обязанность работодателя платить, если человек отказался работать из-за долгов предприятия.

Туристов застрахуют на два миллиона рублей

Выезжающих за границу россиян будут страховать не меньше чем на два миллиона рублей, пишет "Российская газета". Такой законопроект в третьем, заключительном чтении рассмотрела Госдума. Однако новые правила начнут действовать только через шесть месяцев - уже в новом 2016 году. Согласно новому закону, страховщики должны ориентироваться на требования страны, которую планирует посетить российский турист. Однако сумма страховки должна быть не меньше суммы, эквивалентной двум миллионам рублей по официальному курсу Центробанка на дату покупки полиса.

В столице появится памятник монахам — героям Куликовской битвы

В Москве возле Симонова монастыря, возможно, появится памятник героям Куликовской битвы, монахам-воинам Пересвету и Ослябе. Об этом сообщает MK.ru. Особую актуальность проекту придает тот факт, что в этом году исполняется 635 лет со дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем Донским над ордынским войском в Куликовской битве. Возле Симонова монастыря памятник планируется поставить в связи с тем, что именно здесь погребены тела погибших в Куликовской битве монахов Пересвета и Осляби. Как рассказал исполнительный директор московского отделения Российского военно-исторического общества Александр Подмазо, появлению монумента должно предшествовать несколько обязательных процедур.