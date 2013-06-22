Форма поиска по сайту

22 июня 2013, 19:49

Культура

На Страстном бульваре открыли памятник поэту Твардовскому

В Москве открыли памятник советскому поэту Александру Твардовскому

В Москве открыт памятник советскому поэту Александру Твардовскому. Монумент установили на Страстном бульваре, поблизости от редакции журнала "Новый мир", которым писатель руководил много лет.

Место и дату выбрали не случайно. Сегодня День памяти и Скорби, а Твардовский был на фронте и писал стихи о войне.

Он создал "Василия Теркина" - знаменитое произведение, которое называют энциклопедией войны.

Один из авторов монумента - народный художник России Владимир Суровцев. Бронзовую скульптуру отлили под Смоленском, на родине Твардовского.

"Образ Твардовского воссоздать, конечно, непросто. Но у нас были замечательные помощники - дочери Твардовского", - сообщил Суровцев.

памятники монументы Александр Твардовский

