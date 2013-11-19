Памятник Дмитрию Донскому и его супруге Евдокии открыли в Москве

Покровителям Москвы открыли памятник на Нахимовском проспекте

В столице на Нахимовском проспекте в храме преподобной Ефросинии открыли памятник Великому князю Дмитрию Донскому, его супруге Евдокии и их детям.

"Памятник преподобным должен не только увековечить их память в сознании современников, но и стать ярким символом одной из величайших христианских ценностей, присущих российской цивилизации – семье", - сообщает пресс-служба отдела религиозного образования и катехизации Москвы.

Кроме того, по замыслу инициаторов установки памятника, скульптура станет выражением благодарности потомков, а также призывом к благочестию и милосердию.

Великие князья Дмитрий и Евдокия, в монашеском постриге Ефросиния, заложили основы национальной державности. Во всех сферах жизни они опирались на систему христианских ценностей. Во многом именно поэтому они стали примером православного благочестия, воплотив идеал супружеской жизни.