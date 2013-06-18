Мемориальная доска Варламу Шаламову появится в столице в декабре

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы объявило конкурс на создание и установку мемориальной доски с барельефом писателю Варламу Шаламову.

Доска будет установлена на доме № 8 по Чистому переулку, где будущий автор "Колымских рассказов" проживал в 1934-1937 годах и начинал свою литературную деятельность.

Начальная максимальная цена контракта составляет 1,5 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены не позднее 25 декабря 2013 года. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок.

Варлам Шаламов родился 5 июня (18 июня) 1907 в Вологде в семье священника. В 1914 году поступил в гимназию, но завершал среднее образование уже после революции. В 1924 году, после окончания вологодской школы 2-й ступени, приехал в Москву, работал два года дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцеве. С 1926 по 1928 год учился на факультете советского права МГУ, затем был исключен "за сокрытие социального происхождения" (не укaзал, что отец — священник).

19 февраля 1929 года Шаламов арестован за участие в подпольной троцкистской группе. Во внесудебном порядке как "социально опасный элемент" осужден на три года лагерей. Отбывал наказание в Вишерском лагере на Северном Урале. В 1932 году возвратился в Москву, работал в ведомственных журналах, печатал статьи, очерки, фельетоны.

В январе 1937 года Шаламов вновь арестован за "контрреволюционную троцкистскую деятельность" и осужден на пять лет лагерей. Наказание отбывал на Колыме. Прошел таежные "командировки", работал на приисках "Партизан", "Черное озеро", Аркагала, Джелгала, несколько раз оказывался на больничной койке из-за тяжелых условий. 22 июня 1943 года вновь осужден на 10 лет за антисоветскую агитацию, состоявшую в том, что назвал Ивана Бунина русским классиком.

В 1951 году писателя освободили из лагеря. Результатами репрессий стали распад семьи и подорванное здоровье. В 1956 году после реабилитации вернулся в Москву.

Автор стихов и прозы, в том числе книг "Колымские рассказы", "Левый берег", "Артист лопаты", "Очерки преступного мира", "Воскрешение лиственницы" и "Перчатка, или КР-2". Полностью они собраны в двухтомнике "Колымские рассказы", изданном в 1992 году.

23 февраля 1972 года "Литературная газета" опубликовала письмо Шаламова, в котором, в частности, говорилось, что "проблематика "рассказов" давно снята жизнью". Основное содержание письма — протест против публикации рассказов эмигрантскими изданиями "Посев" и "Новый журнал". Это письмо было неоднозначно воспринято общественностью. Многие считали, что оно написано под давлением КГБ, и Шаламов потерял друзей среди бывших лагерников.

Современные исследователи отмечают, что появление письма было обусловлено болезненным процессом расхождения Шаламова с литературными кругами и чувством бессилия от невозможности сделать свою главную работу доступной широкому кругу читателей на Родине.

C годами подорванное здоровье писателя ухудшается, 15 января 1982 года Шаламова после поверхностного обследования медицинской комиссией перевели в интернат для психохроников. Во время транспортировки писатель простудился, заболел пневмонией и скончался 17 января 1982 года.

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.