18 апреля 2013, 12:57

Культура

К объектам культурного наследия будут выдавать охранные обязательства

Мосгорнаследие упростило процесс заключения охранных обязательств

Мосгорнаследие упрощает процесс заключения охранных обязательств. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева.

"Мосгорнаследие вместе с другими документами теперь выдает пользователю охранное обязательство. А раньше все зависело от воли пользователя", - отметила эксперт.

По ее словам, охранное обязательство является одним из условий сохранения объектов культурного наследия. Но раньше пользователь мог по собственному желанию решать – стоит ему получать это обязательство или нет.

памятники Мосгорнаследие культурное наследие

