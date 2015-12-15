Ремонт памятника Петру I завершится к Новому году

Памятник Петру I на Крымской набережной отремонтируют до конца года. В настоящее время рабочие меняют палубу, на которой установлен монумент, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Старые доски палубы меняют на новый брус. Ремонтные работы завершены примерно на 70 процентов.

Памятник Петру I был установлен в 1997 году. Монумент работы Зураба Церетели расположен на стрелке Москвы-реки на Крымской набережной. Высота памятника составляет 98 метров.

Напомним, в Москве проверят техническое состояние 180 памятников, не являющихся объектами культурного наследия. Соответствующий конкурс в конце октября объявило ГКУ "Мосреставрация".

Нормативы Москвы: как чистят памятники

В список включены 11 памятников Владимиру Ленину – на Калужской площади, Автозаводской улице, у Киевского вокзала, Бережковской набережной, Люблинской улице, Перовском шоссе, проспекте 60-летия Октября, Воробьевском шоссе, 3-ей Рыбинской улице, Большой Тихоновской улице и улице Руставели.

Также в городе исследуют монументы Расулу Гамзатову на Яузском бульваре, Михаилу Лермонтову на Новом Арбате, Муслиму Магомаеву в Елисеевском переулке, Мстиславу Ростроповичу на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков, святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси в Хамовниках.