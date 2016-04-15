Памятник актеру Анатолию Кузнецову установили на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мемориальный памятник советскому и российскому актеру, народному артисту РСФСР Анатолию Кузнецову открыли на его могиле на Новодевичьем кладбище, сообщает МИА "Россия сегодня".

Торжественную церемонию посетили родственники, друзья и коллеги всенародно любимого артиста.

Анатолий Кузнецов скончался 7 марта 2014 года в Москве на 84-м году жизни.

За свою карьеру он сыграл около 100 ролей в кино, в том числе в таких картинах, как "Горячий снег", "Битва за Москву", "На углу, у Патриарших", "Участок", "Турецкий гамбит", "Мосгаз".

В частности, он известен по роли красноармейца Сухова в картине Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни".

Анатолий Кузнецов родился 31 декабря 1930 года в Москве в семье певца Бориса Кузнецова. Учился на вокальном отделении музыкального училища им. М. М. Ипполитова-Иванова. В 1955 году окончил Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ. С 1958 года был актером Театра-студии киноактера.