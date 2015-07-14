Комиссия отложила вопрос об установке памятника Плисецкой в Москве

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Комиссия по монументальному искусству отложила вопрос об установке памятника Майе Плисецкой. Его предполагалось поставить перед Большим театром в столице, сообщает корреспондент m24.ru.

"Есть предложение отложить, поскольку не определен источник финансирования работ", – заявил глава комиссии по монументальному искусству Мосгордумы Лев Лавренов.

Кроме того, ряд экспертов выступил против предполагаемого места установки памятника – перед Большим театром.

Ранее сообщалось, что директор Большого театра поддерживает идею установки памятника Майе Плисецкой в Москве. Решение о том, где он может быть установлен, должна принять общественность, заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Саму идею установки монумента одобрили в Мосгордуме. При этом никаких заявок на установку соответствующего памятника в комиссию не поступало.

Напомним, балерина скончалась на 90-м году жизни 2 мая в Германии от сердечного приступа.