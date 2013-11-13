Десять столичных зданий признают памятниками архитектуры

Фото: m24.ru

В реестр памятников истории и культуры планируется включить сразу десять столичных зданий. Такие рекомендации высказала на заседании в среду комиссии по вопросам осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.

Отобранные здания будут иметь статус памятников регионального значения.

Так, в число памятников включат ансамбль паровозного депо станции "Подмосковная", построенный в 1901 году. В составе ансамбля - водонапорная и насосная станции, административное здание и веерное депо с поворотным кругом.

Еще один ансамбль – "Коронационное убежище и Дом призрения И. Баева" в доме 3 на улице Короленко - также может войти в федеральный реестр.

Кроме того, предлагается дать статус памятника сразу двум объектам в переулке Сивцев Вражек. Это доходный дом О.Петровской и павильон с садом архитектора Бурова. Также в реестр рекомендовано включить доходный дом в Кропоткинском переулке.

Историческими памятниками предложено признать и 3 дома на проспекте Мира, построенные в середине ХIX века и перестроенные в конце 30-х годов. Все здания расположены по соседству: дом 7/1, 9/1 и 11.

Комиссией также решено признать памятником регионального значения деревянный дом во 2-м Вышеславском переулке, который построили в конце XIX - начале XX века.

Все эти здания ранее прошли историко-культурную экспертизу.