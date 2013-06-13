Форма поиска по сайту

13 июня 2013, 19:32

Культура

Скульптуры в память о Великой Отечественной войне установят в Москве

Здание Минобороны. Фото: ИТАР-ТАСС

Более десяти скульптурных композиций, посвященных Первой мировой и Великой Отечественной войнам, разместят на Фрунзенской набережной в Москве рядом со зданиями Министерства обороны.

Как сообщил в четверг начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков, идея установки памятников принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Макеты скульптурных композиций уже готовы.

По его словам, первая композиция должна быть открыта к столетию со дня начала Первой мировой войны - 1 августа 2014 года.

памятники Минобороны скульптуры Антон Губанков

