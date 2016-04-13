В Южном Тушине хотят установить памятник кораблю "Буран"

Макет "Бурана" на ВДНХ. Фото: m24.ru/Александр Авилов

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по образованию Ольга Ярославская предложила установить в Южном Тушине памятник космическому кораблю "Буран", сообщает Агентство "Москва".

Ярославская отметила, что головным предприятием-производителем корабля был Тушинский машиностроительный завод.

"Для того, чтобы увековечить это событие и сохранить память об одной из важнейших вех в освоении космоса для потомков и проявить дань уважения к жителям Тушино, благодаря труду которых это событие стало возможным, я выступила с инициативой об установке памятника", – сказала Ярославская.

Планируется, что местом, где разместится памятник, будет сквер возле культурного центра "Салют". Эту инициативу поддержали муниципальные депутаты округа, а также управа района.

Председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский сообщил, что в комиссии готовы рассмотреть данную инициативу.

Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Космический корабль был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Энергия". Продолжительность полета составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на аэродроме "Юбилейный" на Байконуре. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения, в отличие от американского "Шаттла", который традиционно совершает последнюю стадию посадки на ручном управлении (вход в атмосферу и торможение до скорости звука в обоих случаях полностью компьютеризованы). Полет космического аппарата и его спуск на Землю вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, в 2014 году макет орбитального корабля "Буран БТС-001" был перемещен на ВДНХ, сейчас там работает интерактивный музей.