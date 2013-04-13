В Москве открыли памятник автору гимна СССР Александрову

13 апреля в Земледельческом переулке открыли памятник композитору и дирижеру Александру Александрову. Событие приурочено к 130-летию со дня рождения автора государственного гимна СССР.
Александров был основателем Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии. Он носил звание народного артиста СССР, а также был лауреатом Ленинской и Сталинской премий и Героем социалистического труда.
Одним из самых знаменитых его произведений, помимо гимна СССР, является песня "Священная война" на стихи Василия Лебедева-Кумача.
На церемонию открытия приехали потомки композитора, представители министерства обороны, юные суворовцы и многие поклонники творчества Александрова.