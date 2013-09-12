В Москве установят мемориальную табличку в честь Зои Космодемьянской

Фото: kuncevo.zao.mos.ru

На здании Кунцевского военкомата в октябре установят мемориальную табличку в честь партизанки Зои Космодемьянской, информирует пресс-служба префектуры Западного округа Москвы.

По словам замглавы управы района Кунцево по вопросам социальной политики Светланы Шишкиной, у здания военкомата также посадят ели.

На мемориальной доске будет рассказано о том, что на данной улице во время Великой Отечественной войны размещался диверсионный пункт Западного фронта. В нем и осуществлялась подготовка диверсантов, в том числе, Зои Космодемьянской.

Зоя Анатольевна Космодемьянская - партизанка, участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Она совершила подвиг в ноябре 1941 года в деревне Петрищево Рузского района Подмосковья. Она была зверски замучена немецкими захватчиками.