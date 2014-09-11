На Лубянской площади поставили гипсовый муляж памятника Дзержинскому

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Депутаты КПРФ установили на Лубянской площади полуметровый гипсовый памятник Феликсу Дзержинскому. Памятник простоял на месте снесенного монумента в центре клумбы несколько часов. Потом памятник сняли и отвезли на хранение в один из офисов КПРФ.

В пресс-службе Московского горкома партии M24.ru рассказали, что акцию организовали несколько парламентариев из думской фракции КПРФ.

Один из организаторов флэш-моба коммунист Владимир Родин рассказал M24.ru, что акция приурочена ко дню рождения Дзержинского, которому 11 сентября исполнилось бы 137 лет. Этим летом президент Владимир Путин сказал, что вопрос о восстановлении памятника должен решать народ, отметил Родин.

Напомним, что 8 июля 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в очередной раз отказала в инициативе возвращения памятника на Лубянскую площадь. По мнению членов комиссии, установка какого-либо памятника на Лубянской площади несвоевременна. С 2000 года этот вопрос рассматривался не менее 7 раз, в последний раз с этой идеей выступил 75-летний пенсионер из Калмыкии.