На Лубянской площади поставили гипсовый муляж памятника Дзержинскому

Депутаты КПРФ установили на Лубянской площади полуметровый гипсовый памятник Феликсу Дзержинскому. Памятник простоял на месте снесенного монумента в центре клумбы несколько часов. Потом памятник сняли и отвезли на хранение в один из офисов КПРФ.
В пресс-службе Московского горкома партии M24.ru рассказали, что акцию организовали несколько парламентариев из думской фракции КПРФ.
Один из организаторов флэш-моба коммунист Владимир Родин рассказал M24.ru, что акция приурочена ко дню рождения Дзержинского, которому 11 сентября исполнилось бы 137 лет. Этим летом президент Владимир Путин сказал, что вопрос о восстановлении памятника должен решать народ, отметил Родин.
Напомним, что 8 июля 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в очередной раз отказала в инициативе возвращения памятника на Лубянскую площадь. По мнению членов комиссии, установка какого-либо памятника на Лубянской площади несвоевременна. С 2000 года этот вопрос рассматривался не менее 7 раз, в последний раз с этой идеей выступил 75-летний пенсионер из Калмыкии.
История вопросаПамятник советскому государственному деятелю, главе НКВД Феликсу Дзержинскому был установлен в 1958 году напротив главного здания КГБ (ныне ФСБ) на Лубянской площади по проекту скульптора Евгения Вучетича. Вес скульптуры без постамента составил 11 тонн.
22 августа 1991 года после провала ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению) памятник по решению Московского горсовета (Моссовета) был демонтирован с постамента с помощью строительного крана. Сейчас памятник находится в парке искусств "Музеон".