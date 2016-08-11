Памятник Капитану Америке поставили в США

Фото: imdb.com

Памятник известному супергерою вселенной Marvel Капитану Америке поставили в одном из парков Бруклина. Об этом сообщают "Дни.ру".

Исполнявший роль Капитана Америки в картине "Первый мститель", актер Крис Эванс, не раз повторял, что он "простой парень из Бруклина". Именно эту фразу и выбили на бронзовом памятнике прямо над именем героя.

Высота статуи, установленной в честь 75-летия персонажа, составляет четыре с половиной метра. Предполагается, что монумент не будет стоять на одном месте – его планируют постоянно переносить.

[/html]Некоторые жители Бруклина недовольны памятником. По их мнению, он вредит "спокойствию и безмятежности парка". Общественники также подчеркивают, что парк – некоммерческая территория, а статую Капитана Америки можно расценивать как рекламу продукции Marvel.

Капитан Америка впервые появился на страницах комиксов Marvel в 1941 году. Его придумали Джек Кирби и Джо Саймон. Про супергероя снято множество игровых и анимационных сериалов. Также персонаж появляется в семи полнометражных фильмах, включая франшизу "Мстители".