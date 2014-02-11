Комиссия Мосгордумы рассмотрит вопрос о памятнике Дзержинскому

Памятник Дзержинскому могут вернуть на Лубянскую площадь

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме сегодня рассмотрит вопрос о реставрации памятника советскому государственному деятелю Феликсу Дзержинскому и его возвращении на Лубянскую площадь, сообщает телеканал "Москва 24".

Глава комиссии Лев Лавренов ранее рассказал, что памятник Дзержинскому находится в парке "Музеон", однако в 2014 году может быть возвращен на свое историческое место - на Лубянскую площадь.

Кроме этого, согласно повестке заседания, комиссия по монументальному искусству Мосгордумы планирует рассмотреть вопрос о возведении в Москве памятника женщинам и матерям, вопрос об установке памятника маршалу Константину Рокоссовскому, а также вопрос об изменении предполагаемого места установки памятника-бюста академику Александру Прохорову.

В повестке заседания также стоят вопросы об изменении предполагаемого места возведения памятника преподобному Сергию Радонежскому, а также возведение бюстов дважды Героев Советского союза, летчиков-космонавтов Александра Александрова, Валентина Лебедева, Светланы Савицкой и Владимира Соловьева.