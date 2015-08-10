Боровицкая лидирует в опросе по месту установки памятника князю Владимиру

Фото: m24.ru

Боровицкая площадь лидирует в голосовании за выбор места для установки памятника князю Владимиру. Об свидетельствуют данные опроса, который проводится на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

По состоянию на 10 августа за Боровицкую площадь отдано 54% голосов (более 48 тысяч голосов), за Лубянскую площадь - 39%, а за размещение памятника в Зарядье - 7%.

Всего в опросе на сегодня приняли участие более 90 тысяч человек. Голосование продолжится до 20 августа.

В свою очередь, исполнительный директор РВИО Владислав Кононов рассказал m24.ru, что в ходе рассмотрения предварительных результатов интернет-голосования были выявлены "накрутки" голосов в пользу Лубянской площади.

Он подчеркнул, что голоса, которые были "накручены", не будут учтены при подведении итогов голосования.

Стоит отметить, что еще одно голосование проходит в приложении "Активный гражданин". Там также рассматриваются три вышеназванные площадки.

Изначально планировалось разместить памятник князю Владимиру на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако этот выбор вызвал бурную общественную дискуссию. Площадку не одобрила часть жителей столицы, кроме того, специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах холмов.

В этом году отмечается 1000-летие со дня смерти князя Владимира. Памятник, по проекту Народного художника России Салавата Щербакова, планируется установить в день народного единства 4 ноября.