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Культурное наследие

08 июля 2014, 18:24

Памятник Феликсу Дзержинскому не вернут на Лубянскую площадь

памятники культурное наследие Феликс Дзержинский

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме на прошедшем 8 июля заседании в очередной раз отказала в инициативе возвращения на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому, сообщает "Интерфакс".

По мнению членов комиссии, установка какого-либо памятника на Лубянской площади несвоевременна. С 2000 года вопрос рассматривался не менее 7 раз, на этот раз с идеей возврата памятника на Лубянку выступил 75-летний пенсионер, проживающий в Калмыкии.

При этом ряд членов комиссии посчитали, что в центре Лубянской площади не должно быть каких-либо идеологических композиций.

Напомним, что реставрация памятника Дзержинскому запланирована на конец 2014 года.

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Памятник советскому государственному деятелю, главе НКВД Феликсу Дзержинскому был установлен в 1958 году напротив главного здания КГБ (ныне ФСБ) на Лубянской площади по проекту скульптора Евгения Вучетича. Вес скульптуры без постамента составил 11 тонн.

22 августа 1991 года после провала ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению) памятник по решению Московского горсовета (Моссовета) был демонтирован с постамента с помощью строительного крана. Сейчас памятник находится в парке искусств "Музеон".

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